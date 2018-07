Acusado de tentar explodir bomba no Natal de 2009 se diz culpado

Umar Farouk Abdulmutallab, 24, admitiu sua culpa um dia depois do início dos depoimentos em seu julgamento. Nenhuma confissão de culpa tinha sido registrada antes em nome de Abdulmutallab, que estava representando a si mesmo no julgamento, com a ajuda de um advogado.

Abdulmutallab está sendo acusado de oito crimes, incluindo conspiração para cometer um ato de terrorismo, tentativa de homicídio e tentativa de uso de uma arma de destruição em massa. Se for condenado, pode ser sentenciado à prisão perpétua.

O braço da Al Qaeda sediado no Iêmen reivindicou a responsabilidade pelo ataque, que foi elogiado por Osama bin Laden meses antes de o líder da Al Qaeda ser morto em um ataque de comandos dos EUA no Paquistão.

A juíza Nancy Edmunds perguntou a Abdulmutallab se ele queria se declarar culpado das acusações. À medida que ela lia cada acusação feita contra ele, Abdulmutallab foi dizendo "me declaro culpado."

Abdulmutallab está detido em uma prisão federal do Michigan enquanto aguarda julgamento.

Segundo autoridades americanas, ele disse anteriormente a investigadores americanos que recebeu a bomba --que não detonou por completo-- e treinamento de militantes da Al Qaeda no Iêmen.

Depois da tentativa de ataque, a administração do presidente Barack Obama intensificou as medidas de segurança em aviões de empresas americanas, usando scanners de corpo inteiro para tentar detectar explosivos que possam estar escondidos nas roupas de um passageiro.

(Reportagem de James Kelleher, reportagem adicional de Meghana Keshavan)