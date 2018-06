Administração Obama declara ter consertado HealthCare.gov

Em um relatório de progresso e desempenho de seis páginas, autoridades da administração disseram que o site pode agora atender ao menos 800 mil visitantes por dia, sem quedas no sistema em pelo menos 90 por cento do tempo.

Os novos níveis de desempenho marcam uma melhora significativa após o desastroso lançamento do site do Obamacare em 1º de outubro, quando o sistema caiu diante do alto volume de tráfego e permaneceu abaixo da marca de 60 por cento do tempo por semanas.

Mas as autoridades continuam preocupadas com os altos volumes de acesso deste mês, devido à possibilidade de um grande número de pessoas acessarem o site para se inscreverem para receber cobertura de seguro a partir de 1º de janeiro.

(Reportagem de David Morgan)