Adolescente é acusado de matar 5 pessoas em Albuquerque

Griego, de 15 anos, usou diferentes armas, incluindo um rifle, para matar a família na noite de sábado, disse a polícia.

Greg Griego, o irmão de um ex-senador foi morto, bem como sua esposa, Sarah, e três de seus filhos.

Todas as vítimas sofreram vários ferimentos a bala, disse a polícia.

A família de Griego divulgou um comunicado em que agradece as orações e o apoio recebido e pede à mídia que respeite a privacidade da família no "momento difícil".

Ainda não ficou claro se as armas estavam dentro da casa, disse a polícia.

A violência decorrente de armas de fogo voltou ao centro do debate nos Estados Unidos depois do incidente no mês passado em uma escola de Connecticut em que um homem armado matou 20 crianças e seis adultos. O massacre reacendeu o debate sobre o controle de armas no país.

(Reportagem de Zelie Pollon)