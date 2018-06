Adolescente é preso por planejar ataque contra escola no Alabama

ALABAMA - Um adolescente do Alabama foi libertado sob fiança nesta terça-feira, 8, por supostamente planejar usar explosivos caseiros em um ataque contra uma escola, que as autoridades dizem que pode ter sido inspirado pelos ataques contra uma escola em Newtown, Connecticut, informou a mídia local.

Derek Shrout, 17 anos, do Condado de Russell, no leste do Alabama, foi liberado de uma audiência perante a corte na segunda-feira após pagar US$ 75 mil de fiança. Ele deverá usar um monitor no tornozelo, ficar longe da Escola de Ensino Médio do Condado de Russell e será monitorado por um dos pais quando usar a Internet.

Ele foi preso na sexta-feira depois de seu professor encontrar seu diário com planos escritos à mão que tinham como alvo professores e alunos, particularmente estudantes afro-americanos, noticiou a mídia local. Ele se descreveu para as autoridades como um branco supremacista, segundo os relatos.

Seu primeiro registro no diário era de 27 de dezembro de 2012, três dias depois de um atirador matar 20 crianças e seis funcionários na Escola de Ensino Fundamental Sandy Hook, em Newtown.

Uma busca na casa dos pais de Shrout encontrou várias dezenas de latas de tabaco e duas latas grandes, todas com buracos perfurados contendo pelotas, disse o delegado do Condado de Russell Health Taylor, em relatórios. Ele disse que os dispositivos estavam a alguns passos de estarem prontos para explodir.