Adolescente que matou colega de escola no Oregon obteve armas em casa O atirador adolescente que matou um colega de classe em uma escola secundária no Estado norte-americano do Oregon na terça-feira estava armado com um rifle de estilo militar e uma pistola semiautomática tiradas da sua casa e não tinha nenhuma relação com a vítima, informou a polícia nesta quarta-feira.