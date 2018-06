Agentes da Al-Qaeda tentaram reunir Bin Laden com filho antes de morte

WASHINGTON - Apenas um mês antes de Osama bin Laden ser morto por forças especiais dos Estados Unidos em seu esconderijo no Paquistão, em 2011, seus auxiliares tentaram reuni-lo com seu amado filho, Hamza, que fora preso no Irã, mostram documentos divulgados nesta quarta-feira, 20.

Em uma mensagem datada de abril de 2011, um agente da Al-Qaeda escreveu para Bin Laden descrevendo os esforços para levar seu filho, um dos muitos do líder da rede terrorista, ao encontro dele.