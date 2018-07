Al Qaeda no Iêmen pede que muçulmanos ataquem diplomatas dos EUA O braço da Al Qaeda no Iêmen pediu que muçulmanos intensifiquem os protestos e ataquem diplomatas norte-americanos em países muçulmanos depois de um filme feito nos EUA, zombando do profeta Maomé, que a organização considerou como mais um capítulo na "guerra" contra o Islã.