Análise de arsenal nuclear dos EUA revela necessidade de mudanças, diz Hagel

As verificações, que o secretário de Defesa, Chuck Hagel, ordenou após uma série de incidentes com funcionários do setor nuclear, incluíam mais de 100 recomendações para aprimorar as forças nucleares.

Em uma entrevista coletiva no Pentágono, Hagel disse que as análises encontraram problemas sistemáticos que poderiam "minar a segurança, a proteção e a eficácia" do arsenal nuclear norte-americano.

"A causa principal foi a falta de foco, atenção e recursos constantes, cujo resultado foi difundir a sensação de que uma carreira em uma empresa nuclear oferece muito poucas oportunidades de crescimento e avanço."

As análises pedem um esclarecimento da estrutura de liderança nas forças nucleares, a redução de entraves burocráticos, o investimento em equipamentos para melhorar o treinamento, a mudança da "cultura do microgerenciamento", a valorização da moral e a melhoria do treinamento e dos métodos de inspeção.

Hagel planejava visitar a base da Força Aérea de Minot, na Dakota do Norte, no fim desta sexta-feira para discutir os planos com funcionários do setor nuclear.

O secretário afirmou que os EUA "provavelmente farão um aumento de 10 por cento" no investimento nuclear em cada um dos próximos cinco anos.

"Coletivamente, as análises interna e externa revelaram uma força de trabalho nuclear dedicada, capaz e de bom desempenho, apesar dos desafios resultantes da falta de pessoal, dos recursos insuficientes e da dependência de uma infraestrutura de apoio envelhecida e frágil em um ambiente excessivamente vigiado e avesso ao risco", afirmou a verificação interna.

"Os dois relatórios identificaram problemas sérios com consequências em potencial no mundo real se não forem abordados, alguns dos quais exigem mudanças culturais e estruturais de longo prazo e permanentes."

Hagel solicitou uma revisão das forças nucleares do país após uma sequência de incidentes perturbadores.

Em março, o chefe da sessão de mísseis nucleares da base da Força Aérea de Malmstrom, no Estado de Montana, pediu demissão e nove funcionários foram retirados de suas funções por mentir em testes com 91 funcionários envolvidos com o lançamento de mísseis.

A base de Montana abriga um terço dos quase 450 mísseis balísticos intercontinentais dos EUA.

Dezenove membros de uma equipe de mísseis na 91ª Ala de Mísseis da base de Minot foram desqualificados depois de um desempenho ruim em uma inspeção também em março.

No ano passado, a supervisão geral do arsenal de mísseis intercontinentais foi demitida por mal comportamento pessoal poucos dias depois de o vice-comandante do Comando Estratégico dos EUA, que supervisiona o arsenal nuclear e as operações espaciais, ser dispensado do cargo.

