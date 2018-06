Aperto de mão entre Obama e Raúl não foi planejado, diz Casa Branca O aperto de mão do presidente norte-americano, Barack Obama, com o líder cubano, Raúl Castro, durante cerimônia póstuma em homenagem a Nelson Mandela na África do Sul, foi um gesto espontâneo de saudação e não foi além de uma cortesia, disse um assessor da Casa Branca nesta terça-feira.