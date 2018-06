Após críticas, Biden diz que EUA e China devem ampliar cooperação bilateral

O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quarta-feira que os Estados Unidos e a China devem ampliar a cooperação prática e entregar resultados, acrescentando que está impressionado com a atitude do presidente chinês, Xi Jinping, de discutir as diferenças de forma franca. Biden fez os comentários ao vice-presidente chinês, Li Yuanchao, em encontro no Grande Salão do Povo, em Pequim.

Veja também:

EUA pedem que Tóquio evite acirrar os ânimos

De volta à Guerra Fria

A visita do vice dos EUA a Pequim acontece após a China ter anunciado a criação de uma zona de identificação e defesa aérea em uma região que inclui ilhas disputadas por Pequim com outros países, o que gerou críticas dos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul.

O tema dominou a agenda de Biden em Tóquio na terça-feira. Na ocasião, o vice-presidente americano acusou a China de ampliar a tensão e o risco de um confronto na Ásia ao declarar unilateralmente o controle sobre o espaço aéreo de ilhas cuja soberania disputa com o Japão. Biden buscou ainda dar garantias aos japoneses de que Washington apoiará seu histórico aliado no Pacífico diante das pressões chinesas.

"Essa ação elevou as tensões regionais e ampliou o risco de acidentes e erros de cálculo", afirmou Biden. A decisão chinesa de tentar mudar o status do território marítimo disputado, além do Japão, também por Coreia do Sul e Taiwan ofuscou o propósito original da visita do vice-presidente à região. / REUTERS