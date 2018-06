Após tornados, fortes chuvas provocam inundações no sudeste dos EUA

O governador da Flórida, Rick Scott, declarou estado de emergência em 26 condados inundados por cerca de 60 centímetros de chuva incessante ao longo de um período de 24 horas por causa de tempestades severas no norte do Estado.

Equipes de emergência removeram cerca de 200 pessoas da faixa noroeste, disse Scott a repórteres em um centro de operações de emergência ao sul de Tallahassee.

"Isso é devastador para essa parte do Estado", declarou à CNN. "Ninguém previu que continuaria chovendo e chovendo e chovendo... Nós pensamos que (a chuva) ia seguir adiante."

O prefeito de Pensacola, na Flórida, Ashton Hayward, disse que algumas áreas do centro desta cidade, situada na Costa do Golfo, ficaram até 1,2 metro sob a água. Em um quarteirão, todas as empresas foram inundadas, disse ele.

Uma parte da estrada Schenic Highway em Pensacola, que corre ao longo de uma ribanceira de 25 a 30 metros acima do nível do mar, desmoronou em dois lugares, provocando a queda de um carro e um caminhão por 13 metros, disse Hayward. Não houve feridos.

Uma mulher idosa morreu na terça-feira no condado de Escambia depois que seu carro ficou submerso em uma rodovia, disse a Polícia Rodoviária da Flórida.

Em Panama City, 100 pessoas em um complexo de apartamentos foram retiradas por cinco barcos.

Ao longo da Costa do Golfo do Alabama, as principais estradas foram inundadas e vários rios transbordaram após algumas áreas receberem entre 56 e 66 centímetros de chuva em 24 horas, de acordo com o diretor de gestão de emergências do Condado de Baldwin, Mitchell Sims.

"Nós resgatamos pessoas de carros, de valas, de casas", disse Sims. "Nós ainda estamos recebendo relatos de pessoas presas."

A inundação parece ser a pior em 30 anos no Panhandle da Flórida, de acordo com imagens de radar iniciais da chuva, disse o meteorologista do Serviço Meteorológico Nacional, Eric Esbensen.

As escolas e as estradas foram fechadas em diversos municípios do Panhandle, incluindo Escambia, onde as autoridades do setor de emergências utilizaram barcos e veículos que trafegam sobre a água para resgatar os motoristas e moradores presos.