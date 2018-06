Aprovação a Trump cai de 43% para 38%, diz pesquisa

Trinta e oito por cento dos eleitores americanos aprovam o trabalho que Trump está fazendo nos EUA, contra 43% no mês passado, de acordo com a última pesquisa da Wall Street Journal com a NBC News. A desaprovação ao presidente aumentou 5 pontos percentuais, para 58%.

Mais de 8 em 10 republicanos continuam a aprovar o desempenho do trabalho do presidente. Ainda assim, a pesquisa encontrou um queda em seu apoio entre independentes políticos - e sinais de erosão entre alguns dos principais eleitores do presidente.

Em questões de política externa, os americanos na pesquisa geralmente deram a Trump notas ruins. Cerca de 35% aprovaram seu tratamento do papel de comandante-em-chefe, enquanto 53% desaprovaram. Com a mesma margem, as pessoas na pesquisa desaprovaram sua abordagem à Coréia do Norte, que tem sido mísseis de teste e avançando seu programa nuclear diante da condenação internacional.