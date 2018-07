Áreas mais atingidas ficam para trás na volta da energia em NY

Em muitas das áreas periféricas da cidade, milhares de pessoas vão ter que esperar até nove dias, e em alguns casos até mais, para a eletricidade a ser restaurada em suas casas.

Alguns perderam totalmente suas residências por inundações ou incêndios e outros estão lidando com os fortes danos da tempestade. As filas nos poucos postos de gasolina que têm combustível para vender e a segurança é uma preocupação crescente.

Em alguns bairros a destruição é enorme. A comunidade de Broad Channel, no Queens, foi particularmente atingida.

Uma casa foi completamente derrubada de suas bases, o interior de muitas outras foi destruído e estão inabitáveis. Grande parte dos danos foi causado por uma poderosa onda de água que trouxe inundações de mais de cinco metros.

Mas, embora as imagens sejam tão sombrias quanto qualquer outro lugar sendo amplamente transmitido, como Jersey Shore, algumas pessoas reclamaram que estavam recebendo pouca atenção das autoridades ou da mídia.

"Não temos ninguém aqui com cobertura de vídeo", disse Grace Lane, uma avó que desafiou as ordens de evacuação e ficou em seu quarto no segundo andar enquanto a água invadiu o primeiro andar de sua casa.

À noite, oito pessoas - Lane, seu marido, suas duas filhas, seus genros e seus dois netos, foram se alinhando para dormir em colchões de ar no chão do quarto no andar de cima, agora o último quarto utilizável na casa. "Pelo menos os meus filhos estão bem", disse ela.

(Por Emily Flitter)