Arma de policial de Nova York pode ter disparado acidentalmente em morte suspeita

Akai Gurley, de 28 anos, foi atingido no peito uma vez e morreu perto das 23h da quinta-feira pelo horário local, disse o comissário Bill Bratton em uma coletiva de imprensa.

“O falecido é totalmente inocente, até onde podemos dizer”, afirmou Bratton.

O policial e seu parceiro, ambos novatos, encontraram o homem no conjunto Louis H. Pink Houses, no Brooklyn, declarou Bratton. Quando o policial descia pelo patamar da escadaria do oitavo andar, o homem e uma mulher entraram pelo sétimo andar, disse a polícia.

A arma do policial disparou uma única bala, que atingiu o homem no peito, segundo a polícia. Ele foi declarado morto em um hospital próximo, e a mulher não se feriu.

Saber se o disparo foi acidental ou não é especialmente importante por causa das reservas em Nova York e em todo o país a respeito do uso excessivo da força por parte de policiais.

O incidente ocorreu poucos meses depois de um homem negro desarmado morrer sufocado por uma chave de braço, uma prática proibida, nas mãos de policiais que tentavam prendê-lo por vender cigarros em uma rua do distrito nova-iorquinho de Staten Island.

O caso desencadeou protestos por conta dos supostos maus tratos de minorias por parte da polícia de Nova York e deu ensejo a um debate nacional sobre a violência policial.

(Por Sebastien Malo)