Arma hipersônica experimental dos EUA explode durante voo de teste

Ninguém ficou ferido no incidente, que ocorreu pouco depois das 5h (horário de Brasília) no Complexo de Lançamento Kodiak, no Alasca, disse Maureen Schumann, porta-voz do Departamento de Defesa dos EUA.

"A arma explodiu durante a decolagem e caiu de volta na área do complexo", disse Schumann.

A arma foi desenvolvida pelo Laboratório Nacional Sandia e o Exército dos EUA, como parte de um programa de desenvolvimento tecnológico que busca construir uma arma que possa destruir alvos em qualquer lugar no planeta em uma hora após a obtenção de dados e a permissão de lançamento.

Schumann disse que funcionários do programa, do Exército, da Marinha e da Agência de Defesa de Mísseis dos EUA estão conduzindo uma investigação ampla para determinar a causa do acidente.

(Reportagem de Andrea Shalal)