'Ataque à Síria foi perfeitamente realizado, com muita precisão', diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no Twitter nesta manhã de domingo que o ataque com mísseis à Síria foi "perfeitamente realizado, com muita precisão". Na mensagem, Trump rebatia críticas sofridas por ele após usar a expressão "Missão cumprida" para se referir à ação.

Os Estados Unidos, o Reino Unido e a França lançaram mísseis contra centros de pesquisas da Síria usados para a fabricação de armamentos. O ataque, no início do sábado (hora local, noite de sexta-feira no horário de Brasília), foi uma em retaliação ao ataque químico contra civis registrado há oito dias em Douma, um subúrbio de Damasco que era controlado por rebeldes.

"A operação na Síria foi tão perfeitamente executada, com tal precisão, que o único que a Imprensa de Notícias Falsas pôde menosprezar foi o uso por mim da expressão "Missão Cumprida"", afirmou Trump em sua mensagem. "Eu sabia que eles iriam se concentrar nisso, mas achei que o uso de um termo militar tão ótimo deveria ser resgatado. Usem muitas vezes!".

The Syrian raid was so perfectly carried out, with such precision, that the only way the Fake News Media could demean was by my use of the term “Mission Accomplished.” I knew they would seize on this but felt it is such a great Military term, it should be brought back. Use often! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 de abril de 2018