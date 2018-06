Ataque a tiros deixa 3 feridos em prédio empresarial nos EUA

O sargento Tommy Thompson, da polícia local, disse que "as indicações iniciais são de que esse não é um ato aleatório".

Segundo Thompson, um suspeito entrou no edifício de uso misto, que fica num cruzamento movimentado, por volta das 10h30 (hora local), discutiu com alguém no interior e abriu fogo.

Duas outras pessoas foram hospitalizadas com "sintomas relacionados ao estresse", segundo o policial.

O incidente ocorre num momento de grande preocupação nos Estados Unidos com a violência armada, depois que um jovem matou 20 crianças e seis adultos dentro de uma escola primária de Connecticut, em dezembro.

Frank Kirby, planejador financeiro que trabalha em um escritório próximo, disse ter ouvido um carro em fuga depois dos disparos. "Olhamos para a rua e ele estava vindo de ré por aquela rua ... dá um cavalo-de-pau e parte, agora indo na direção certa", relatou a testemunha por telefone.

Kirby disse que viu duas pessoas sendo retiradas do prédio em macas.

Ambulâncias e dezenas de veículos policiais estavam no local. A polícia disse que está à procura de um suspeito branco, grisalho e de aspecto sexagenário.

"Alguns dizem que ele deixou o edifício em um veículo, alguns dizem que ele ainda está no interior, então é meio nisso que estamos", disse um porta-voz da polícia.

As autoridades retiraram os ocupantes de edifícios comerciais no centro de Phoenix.

(Reportagem de David Schwartz, em Phoenix, e de Dan Whitcomb, em Los Angeles)