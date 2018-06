Ataque a tiros em festival de arte nos EUA deixa 20 feridos

Dois atiradores irromperam em meio a milhares de pessoas no festival de arte de Trenton, na capital de Nova Jersey, nos Estados Unidos, e deixaram pelo menos 20 pessoas feridas, na madrugada deste domingo, 17. Um dos suspeitos, de 33 anos, foi abatido e morto pela polícia.

O procurador responsável pela investigação do caso, Angelo Onofri, do condado de Mercer, disse em entrevista coletiva que, entre os feridos, 16 foram baleados e os outros quatro sofreram outros tipos de ferimentos com a correria e o pânico causados pelo ataque repentino. Dos que foram atingidos, quatro estão em estado crítico de saúde, incluindo um menino de 13 anos.

As autoridades estimam que mais de 1.000 pessoas estavam na área do All-Night Art Festival quando os dois suspeitos começaram os disparos. Uma testemunha ouvida por uma filial da emissora ABC disse que ele o irmão curtiam o evento quando ouviram os barulhos. No começo, suspeitaram que eram fogos de artifício relacionados ao festival, mas logo perceberam o desespero dos demais visitantes.

A imprensa local verificou que o local onde o festival ocorreu, em Trenton, amanheceu um caos, com diversos estilhaços de vidro pelo chão. A organização do festival, que começou no sábado e terminava na tarde deste domingo, informou que o evento foi cancelado por causa do ocorrido.

" O evento foi cancelado por causa dessa tragédia. Nós ainda estamos tentando processar e entender e não temos muitas respostas sobre o que ocorreu. Nosso staff, voluntários, artistas e músicos estão bem, mas prestamos nosso sincero apoio àqueles que foram feridos. Nós estamos chocados e muito tristes. Nossos corações sentem a dor e os olhos embaçam mas nossa dedicação para construir uma melhor comunidade para Trenton nunca ruiráWe’re very shocked. Não nesta noite nem nunca", disseram os organizadores do All-Night Art. / AP