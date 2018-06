Ataque armado deixa 4 mortos na Califórnia

A imprensa local noticiou que o suspeito roubou um carro, mas as circunstâncias que levaram ao incidente não foram esclarecidas.

No começo da manhã, a polícia recebeu a denúncia de tiros em uma casa de Ladera Ranch, que fica cerca de 80 quilômetros ao sul de Los Angeles. Ao chegar lá, os policiais encontraram uma mulher morta, e o suspeito, um homem na faixa dos 20 anos, fugiu do local num utilitário esportivo, segundo Jim Armorino, porta-voz do xerife local.

Em seguida, segundo o relato policial, o suspeito se dirigiu à vizinha cidade de Tuslin. Numa rampa de acesso da rodovia 55, ele fez mais disparos e matou uma pessoa, e outros tiros dados alguns quarteirões à frente deixaram mais um morto e outro ferido.

Outra pessoa ficou ferida num incidente paralelo em outro acesso à rodovia, também em Tuslin, segundo a polícia local. A polícia capturou o atirador, que estava num veículo roubado, na vizinha cidade de Orange, e o homem se matou quando os policiais se aproximaram, segundo a emissora de TV KNBC.

(Reportagem de Alex Dobuzinskis)