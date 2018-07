Ataque em universidade deixa três mortos nos EUA, diz jornal

WYOMING - Pelo menos três pessoas morreram nesta sexta-feira, 30, no ataque a uma universidade em Wyoming, nos Estados Unidos. A instituição foi fechada enquanto a polícia inspecionava a cena do crime no centro de ciências, afirmou o jornal Casper Star Tribune.

A NBC News informou que o ataque pode ter sido feito com uma arma do estilo de arco e flecha. O jornal Star Tribune publicou a declaração de um porta-voz da universidade dizendo que o atirador estava "possivelmente morto."

A universidade informou, por meio de sua página na Internet, que havia emitido um alerta de emergência e aconselhou as pessoas a não irem ao campus até um novo aviso. Integrantes da segurança do campus não quiseram falar sobre o assunto.