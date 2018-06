Ataques aéreos dos EUA miram insurgentes perto de represa no Iraque

Obama definiu o Estado Islâmico como uma séria ameaça para o Ocidente, assim como para o Oriente Médio, e disse que os principais aliados da OTAN estão prontos para apoiar Washington em uma ação contra a bem armada força sectária que tomou parte do norte do Iraque e do leste da Síria e declarou um califado religioso sem fronteiras.

O líder de uma força paramilitar pró-governo iraquiano no oeste do Iraque disse que os ataques aéreos dizimaram uma patrulha do Estado Islâmico que estava tentando atacar a represa, a segunda maior usina hidrelétrica do Iraque, que também fornece água a milhões de pessoas.

"Eles (os ataques aéreos) foram muito precisos. Não houve danos colaterais... Se o Estado Islâmico conseguisse controlar a represa muitas áreas do Iraque teriam sido seriamente ameaçadas, até mesmo (a capital) Bagdá", disse à Reuters o Sheik Ahmed Abu Risha.

O ataque aéreo expulsou os militantes do Estado Islâmico da represa, de acordo com uma autoridade do serviço de inteligência da polícia da região da província ocidental de Anbar, um reduto da insurgência islâmica.

Uma mistura de caças e aviões de bombardeio destruíram cinco jipes de combate do Estado Islâmico, um veículo blindado, um posto de controle e também causaram danos a um bunker do Estado Islâmico, acrescentaram os militares dos Estados Unidos em um comunicado.

(Reportagem de Ned Parker e Phil Stewart)