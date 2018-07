Atirador do Colorado responderá por 24 assassinatos O ex-estudante acusado de abrir fogo em um cinema na região de Denver, no Estado do Colorado, durante o filme "Batman - O Cavaleiro das Trevas Ressurge", há 10 dias, foi formalmente indiciado nesta segunda-feira com 24 acusações de assassinato em primeiro grau e 116 de tentativas de assassinato.