Atirador do Colorado tem doença mental, diz advogado da defesa O norte-americano James Holmes, acusado de ter matado 12 pessoas e ferido 58 em um ataque a tiros em um cinema dos Estados Unidos no mês passado, tem uma "doença mental" e tentou obter ajuda antes do tiroteio, disse seu advogado de defesa num tribunal do Estado do Colorado nesta quinta-feira.