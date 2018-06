Atirador mata dois policiais de Nova York em possível ataque por vingança

Os dois policiais do Departamento de Polícia de New York, Rafael Ramos, de 40 anos, e Wenjian Liu, de 32 anos, foram mortos em uma emboscada, dentro do carro de patrulha, na tarde de sábado, disse o comissário de polícia William Bratton.

"Eles foram simplesmente assassinados, foram alvos devido aos seus uniformes", disse ele em uma entrevista coletiva após o ataque, o primeiro em que os agentes da polícia da cidade foram mortos a tiros desde 2011.

Os dois homens foram atacados perto de um projeto habitacional na região de Bedford-Stuyvesant, no Brooklyn, em um momento tenso para a polícia de Nova York, a maior força policial do país.

Protestos sobre táticas de policiamento já ocorreram na cidade desde que um grande júri se recusou este mês a acusar um policial branco na morte de Eric Garner, um homem negro que morreu depois de levar uma "gravata" durante uma prisão em julho.

O atirador disparou pela janela do passageiro do carro de patrulha, atingindo ambos os policiais na cabeça antes de eles terem a chance de responder, disse Bratton.

O suspeito fugiu a pé, seguido por outros policiais. Em seguida, tirou a própria vida em uma plataforma do metrô.

O presidente Barack Obama condenou os assassinatos, dizendo que "dois homens corajosos não vão para casa com seus entes queridos hoje à noite".

O procurador-geral Eric Holder prometeu o apoio do Departamento de Justiça ao longo da investigação.

Bratton disse que o atirador, identificado como Ismaaiyl Brinsley, de 28 anos, fez comentários contra a polícia online. Pouco antes de atirar, uma mensagem em uma conta do Instagram aparentemente pertencente a Brinsley dizia: "Eles tiraram 1 dos nossos... Vamos tirar 2 deles."

O post continha hashtags referenciando Garner e Michael Brown, um adolescente negro desarmado e morto a tiros por um policial branco em Ferguson, Missouri, em agosto.

As mortes também revelaram a insatisfação de alguns policiais com o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, que, para eles, não estaria demonstrando apoio à corporação diante da raiva do público.

Vários oficiais voltaram as costas a de Blasio, quando ele chegou ao hospital do Brooklyn, onde os dois policiais foram levados depois de baleados, mostrou um vídeo.

Patrick Lynch, presidente da associação dos patrulheiros, o maior sindicato da polícia municipal do país, disse: "Há sangue em muitas mãos nesta noite."

Não ficou claro por que o atirador escolheu o Brooklyn.

As autoridades disseram que Brinsley, que antes vivia na Geórgia, tinha atirado e ferido sua namorada em Baltimore no sábado de manhã antes de se dirigir para New York.

A polícia do condado de Baltimore disse em uma nota que havia tomado conhecimento da ameaça pelo Instagram e contatado a polícia de Nova York, por telefone, cerca de 30 minutos antes dos tiros, enviando em seguida uma advertência com uma foto de Brinsley por fax.