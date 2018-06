Atirador mata três pessoas e fere quatro em um tiroteio no Arkansas

Três pessoas, incluindo uma menina de 13 anos, foram mortas e quatro ficaram feridas em Arkansas no sábado, antes do suposto atirador ser encontrado morto no seu carro, disse a polícia.

Policiais em Jonesboro, em Carighead County, cerca de 210 quilômetros a nortdeste de Little Rock, disseram que receberam um chamado no início da tarde de sábado, relatando um tiroteio em uma residência.

Os policiais que atenderam ao chamado encontraram seis pessoas com ferimentos de bala, incluindo um homem adulto e uma menina de 13 anos, que acabaram morrendo.

Dois meninos de dez e oito anos estão em estado crítico, de acordo com informações de um hospital em Memphis, Tennessee, e dois outros adultos, um homem e uma mulher, também levaram tiros, disse o sargento Doug Formon durante uma entrevista coletiva.

Formon disse que, mais tarde, outro homem foi encontrado baleado e morto, perto do local onde ele trabalhava. A identidade das vítimas foi não divulgada.

O suposto atirador foi encontrado no banco do motorista em um veículo numa autoestrada, morto com um tiro, e a investigação continua, disse Formon. Testemunhas disseram ter visto o veículo deixando o local de um dos tiroteios.

Formon disse que a polícia ainda está tentando determinar o motivo dos tiroteios e está investigando "para ver se havia mais suspeitos envolvidos," mas, que acredita que o homem encontrado morto dentro do carro seria o único suspeito.

(Reportagem de Chris Michaud)