Atirador mata uma pessoa e ofusca vitória de separatistas no Québec

O tiroteio ofuscou a notícia de que o Partido Quebequense venceu os Liberais, do atual governo provincial, na votação de terça-feira. Mas como seu partido conquistou uma maioria pequena (31,9 por cento para o PQ enquanto os Liberais ficaram com 31,2 por cento), a primeira-ministra eleita, Pauline Marois, terá de se contentar com um governo de minoria, o que efetivamente afasta a possibilidade de outro referendo sobre a separação do Québec do Canadá.

Marois, a primeira mulher no cargo de primeiro-ministro do Québec, havia acabado de dizer em um comício de apoiadores que a província seria um dia independente, quando seus guarda-costas correram para retirá-la do palco. Mais tarde, ela voltou para terminar o discurso.

O incidente foi chocante para o Canadá, onde os níveis de homicídio são cerca de um terço dos que ocorrem nos Estados Unidos e a violência política é extremamente rara.

A polícia de Montreal disse que um homem de cerca de 50 anos entrou na parte de trás do teatro Metrópolis pouco antes da meia-noite (1h da quarta-feira, horário de Brasília) com um rifle e um revólver e atirou em duas pessoas. Segundo a polícia, um homem de 40 anos morreu no local, outro foi levado ao hospital em estado grave.

A emissora de televisão RDI mostrou imagens de policiais subjugando um homem forte que portava um rifle e estava vestido com uma capa e máscara pretas.

Ele pareceu ter gritado em francês a frase "os ingleses estão acordando". Pauline prometeu reforçar as leis destinadas a garantir o domínio da língua francesa no Québec, o que tem preocupado moradores na comunidade de língua inglesa, que é minoria na província.

"Estamos horrorizados com essa violência", disse Carl Vallee, um porta-voz do primeiro-ministro do Canadá, Stephen Harper.

O jornal La Presse citou fontes de segurança dizendo que a polícia de Montreal isolou um caminhão no qual suspeitava haver armas. Outras mídias canadenses disseram que o homem morto era um técnico do teatro e o que ficou gravemente ferido era motorista do ônibus de campanha do PQ.

Os governos anteriores do PQ realizaram referendos sobre a independência da região em 1980 e 1995, mas o separatismo foi rejeitado.

Embora Pauline tenha prometido realizar uma outra votação "quando for a hora certa", isso ainda poderia levar anos. Uma pesquisa recente mostrou que apenas 28 por cento da população de Québec apoia a separação do restante do Canadá.

(Texto de David Ljunggren)