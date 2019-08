Ataque a tiros deixa ao menos cinco mortos no estado do Texas

Cerca de 20 pessoas foram baleadas nas cidades de Midland e Odessa, no oeste do Estado do Texas, nos Estados Unidos, neste sábado, 31. A polícia confirmou, até o momento, cinco mortos e 21 feridos.

"Um sujeito (possivelmente 2) está atualmente dirigindo em torno de Odessa e atirando em pessoas aleatórias", disse a polícia de Odessa no Facebook. "Neste momento, existem várias vítimas de tiros. O suspeito acabou de seqüestrar um caminhão carteiro dos EUA", acrescentou a polícia.

De acordo com informações da polícia de Midland, um suspeito foi abatido. "Não há atirador ativo agora. Todas as agências estão investigando informações sobre possíveis suspeitos", disse a polícia, que já havia falado de dois supostos atacantes a bordo de dois veículos. A identidade do suspeito ainda não foi revelada, mas a polícia afirmou se tratar de um 'homem branco, de 30 e poucos anos'.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se manifestou sobre o ataque no Twitter. "Acabei de saber sobre os ataques no Texas por meio do procurador-geral Barr. FBI e forças policiais estão totalmente engajadas. Mais a seguir", escreveu.

Just briefed by Attorney General Barr about the shootings in Texas. FBI and Law Enforcement is fully engaged. More to follow. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 31, 2019

Há menos de um mês, os Estados Unidos enfrentaram dois ataques a tiros em menos de 24 horas. No dia 3 de agosto, um homem portando fuzil entrou em um centro comercial no Texas e assassinou 20 pessoas. No dia 4, um atirador matou 9 frequentadores de um bar em Ohio, incluindo a própria irmã.