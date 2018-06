Atiradores matam um homem e ferem seis em festa infantil na Califórnia

A polícia disse que detetives da divisão de gangues e homicídios da Califórnia estão investigando o incidente, em que vários homens armados com pistolas se aproximaram da festa em Peregrine Park, Sacramento, no sábado à tarde e abriram fogo.

O homem morto tinha cerca de 20 anos. Todos os feridos devem sobreviver, disse a polícia, acrescentando que eles suspeitam de uma possível ligação com gangues. Eles não divulgaram os nomes das vítimas.

"Nossos detetives da divisão de gangues foram chamados e por isso vamos tentar solucionar esse caso", disse o policial Doug Morse, à mídia local durante uma entrevista coletiva na cena do crime.

Dezenas de testemunhas estavam no parque na hora do tiroteio, disse Morse. Eles disseram ter escutado dezenas de tiros e ter visto as pessoas correndo para se proteger sob as mesas de piquenique e os equipamentos do parque.

"Eu me joguei no chão. Houve entre 25 e 30 tiros, todo mundo estava gritando e correndo de um lado para o outro, histericamente", disse uma testemunha a uma emissora de TV local.

(Por Victoria Cavaliere)