Ativista ambiental Greta Thunberg declara apoio a Biden em eleição nos EUA

ESTOCOLMO - A ativista ambiental Greta Thunberg declarou neste sábado, 10, apoio à candidatura do democrata Joe Biden à presidência dos Estados Unidos, incentivando os eleitores preocupados com o meio-ambiente a fazerem suas vozes serem ouvidas na eleição no país.

A sueca de 17 anos afirmou em um tuíte que ela nunca se engaja em disputa políticas, mas que “a eleição nos EUA está acima disso tudo”.

“Do ponto de vista do clima, está longe de ser suficiente e muitos de vocês, é claro, apoiam outros candidatos. Mas, quero dizer ... vocês sabem ... droga! Basta se organizar e fazer com que todos votem em #Biden”, escreveu ela.

I never engage in party politics. But the upcoming US elections is above and beyond all that.

From a climate perspective it’s very far from enough and many of you of course supported other candidates. But, I mean…you know…damn!

Just get organized and get everyone to vote #Biden https://t.co/gFttFBZK5O — Greta Thunberg (@GretaThunberg) October 10, 2020