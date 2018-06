Aumenta polarização política nos EUA, revela pesquisa

O endurecimento de posições ideológicas também significa que mais norte-americanos estão menos propensos a chegar a uma solução de compromisso, mostrou pesquisa realizada pelo Pew Research Center for the People and Press.

"Liberais e conservadores discordam sobre onde querem viver, o tipo de pessoa com quem querem conviver e até mesmo quem eles aceitariam em suas famílias", diz o estudo.

A polarização ficou em evidência nesta semana com a derrota numa eleição primária do congressista Eric Cantor, o segundo republicano mais importante na Câmara dos Deputados, para o novato na política David Brat, que obteve forte apoio do movimento direitista Tea Party.

A pesquisa, a maior realizada pelo instituto Pew sobre as atitudes políticas nos EUA, mostrou que a parcela dos norte-americanos que expressa consistentemente pontos de vista conservadores ou liberais dobrou, passando de 10 por cento em 1994 para 21 por cento agora.

A guinada à esquerda entre os democratas ocorreu gradualmente ao longo dos últimos 20 anos e foi conduzida pela tendência liberalizante em questões como a homossexualidade e a imigração.

Entre os republicanos, a mudança se tornou mais pronunciada nos últimos dez anos, constatou a pesquisa.

Para 49 por cento dos norte-americanos, a melhor saída nas batalhas no Congresso entre os republicanos e os democratas do presidente Barack Obama é dividir as diferenças, com cada lado conseguindo metade do que busca, segundo o levantamento.

Mas os que são liberais disseram, de modo geral, que Obama deveria obter dois terços do que pretende, enquanto os conservadores afirmaram que os republicanos no Congresso deveriam conseguir também dois terços do que querem.

(Reportagem de Ian Simpson)