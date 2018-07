Autoridade dos EUA confirma morte de número 2 da Al Qaeda

Autoridades norte-americanas disseram que Libi, cujo nome real era Mohamed Hassan Qaid, foi morto na manhã de segunda-feira, no horário paquistanês. O alvo do míssil disparado era o esconderijo de um militante suspeito em Hesokhel, um vilarejo no Waziristão do Norte, uma região tribal no Paquistão ao longo da fronteira com o Afeganistão.

Ele foi considerado pelos especialistas em contraterrorismo dos Estados Unidos o número 2 do grupo central da Al Qaeda, liderado por Ayman al-Zawahiri, que está à frente da rede desde a morte de seu fundador, Osama bin Laden, no ano passado.

Uma autoridade norte-americana afirmou que Libi "estava entre os líderes mais experientes e versáteis da Al Qaeda" e que ele "tinha uma participação essencial no planejamento do grupo contra o Ocidente, supervisionando os esforços em operações externas".

(Reportagem de Mark Hosenball)