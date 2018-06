Autoridades dos EUA confirmam morte de ex-policial fugitivo

Legistas confirmaram que o corpo carbonizado encontrado nesta semana em uma cabana isolada no sul da Califórnia é o do ex-policial Christopher Dorner, que se tornou o protagonista da maior caçada humana já registrada nessa região depois de matar quatro pessoas.

Os restos irreconhecíveis foram removidos da cabana incendiada onde Dorner, de 33 anos, se refugiou na terça-feira, em meio a um tiroteio com policiais. Os legistas usaram registros da arcada dentária para determinar a identidade do cadáver, segundo autoridades do condado de San Bernardino.

Dorner, que havia sido demitido da polícia em 2008, era acusado de matar quatro pessoas desde 3 de fevereiro, inclusive um sub-xerife envolvido na operação de terça-feira. "A investigação continua", disse o tenente Andy Neiman, porta-voz da polícia de Los Angeles. "Precisam investigar todos os fatos desses homicídios para garantir que ele agiu sozinho", afirmou o policial, ressalvando que até agora aparentemente não há cúmplices nas mortes.

Um inflamado manifesto postado na semana passada na página de Dorner no Facebook dizia que ele havia sido injustamente exonerado da polícia de Los Angeles, e que buscaria vingança ao travar uma "guerra não-convencional e assimétrica" contra agentes policiais e suas famílias.

Dorner estava foragido desde quarta-feira da semana passada, quando foi apontado como principal suspeito pela morte de um casal em Irvine, ao sul de Los Angeles. A mulher morta nesse caso era filha de um capitão aposentado da polícia de Los Angeles.