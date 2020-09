Autoridades interceptam carta envenenada destinada a Trump

Uma carta endereçada ao Presidente Donald Trump continha uma substância letal identificada como ricina, de acordo com a imprensa americana. O envelope, que acredita-se ter sido enviado do Canadá, foi interceptado em um centro de correio do governo antes de chegar à Casa Branca, conforme informou o New York Times, a CNN e o Wall Street Journal neste sábado, 19.

A ricina, que faz parte dos resíduos produzidos quando o óleo de fonada é feito, não tem antídoto conhecido."O FBI e nossos parceiros do Serviço Secreto dos EUA e do Serviço de Inspeção Postal dos EUA estão investigando uma carta suspeita recebida em uma instalação de correio do governo dos EUA", disseram em um comunicado. "Neste momento, não há nenhuma ameaça conhecida à segurança pública."

De acordo com a CNN, dois testes foram feitos para comprovar a presença da substância. Ainda não há informações sobre alguém ter tido contato com o veneno.

#FBIStatement: "The FBI and our U.S. Secret Service and U.S. Postal Inspection Service partners are investigating a suspicious letter received at a U.S. government mail facility. At this time, there is no known threat to public safety." pic.twitter.com/jsBMIsDHbt — FBI Washington Field (@FBIWFO) September 19, 2020