Avião da U.S. Airways pousa em segurança após desvio de rota

Dois caças foram mobilizados em resposta à informação do voo 787 da U.S. Airways, que pousou em Bangor, no Maine, segundo as autoridades.

"A Administração da Segurança nos Transportes (TSA, na sigla em inglês) está ciente dos relatos de um passageiro que exibia comportamento suspeito durante o voo. Com muita cautela, o voo foi desviado para BGR (Bangor), onde foi encaminhado para as autoridades", disse a TSA em um comunicado.

Em nota, a companhia informou que a aeronave, um Boeing 767, levava 179 passageiros e nove tripulantes e que ele aterrissou por volta do meio-dia sem mais incidentes.

A empresa não informou o que o passageiro suspeito fazia.

O voo saiu do aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, nesta manhã e deveria deixar o Maine e se dirigir para Charlotte ainda na tarde desta terça-feira.

De acordo com a CNN, o gabinete do presidente do Comitê de Segurança Interna da Câmara dos Deputados, Peter King, afirmou que se tratava de uma mulher.

Segundo o gabinete de King, uma passageira entregou à tripulação um bilhete no qual dizia ter um artefato explosivo colado ao corpo. A mulher era de Camarões e embarcou sem bagagem, segundo a emissora de TV.

Uma porta-voz do Comitê de Segurança Interna não pôde ser encontrada para comentar.

(Reportagem de Tabassum Zakaria; reportagem adicional de Kyle Peterson, David Alexander e Susan Heavey)