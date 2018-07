Avião militar cai no noroeste dos EUA

A imprensa local disse que há possivelmente três mortos.

O avião, um bimotor EA-6B Prowler fabricado pela empresa Northrop Grumman, caiu antes das 8h45 (hora local) no condado de Lincoln, no leste do Estado de Washington. Detalhes como a causa do acidente ou o número de ocupantes do aparelho ainda não haviam sido esclarecidos, segundo o porta-voz Mike Welding.

"Ele estava voando por aí. Não sei exatamente o que estava fazendo. Tudo é realmente preliminar a esta altura", afirmou ele.

Wade Magers, xerife do condado de Lincoln, disse ao jornal local Spokane Spokesman-Review que havia três pessoas a bordo, e que aparentemente elas morreram.

Ao canal de TV local KOMO, Magers disse que não foram encontrados sobreviventes.

O acidente ocorreu a cerca de 16 quilômetros da localidade de Harrington.

