Avião monomotor faz pouso de emergência em avenida de Los Angeles; veja o vídeo

Um pequeno avião monomotor fez um pouso de emergência nesta sexta-feira na região de Los Angeles, nos Estados Unidos. Um cidadão conseguiu registrar o momento da aterrissagem em um vídeo que vem circulando nas redes sociais.

O incidente aconteceu por volta das 17h no horário local (22h de Brasília). Segundo a polícia, não houve feridos, nem danos na área ao redor. O avião estava a caminho do Aeroporto John Wayne quando ocorreu uma falha no motor. As operações do aeroporto não foram afetadas.

No momento do incidente, a avenida estava cheia de carros, mas a aluna de pilotagem, que era a única a bordo do monomotor, conseguiu evitar uma colisão. As estradas da rua ficaram temporariamente fechadas. A Administração Federal de Aviação (FAA) dos EUA continuará apurando o caso.