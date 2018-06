Aviões armados dos EUA sobrevoam Iraque, dizem autoridades da Defesa

"O que eu poderia dizer é que continuamos operando duas aeronaves, uma tripulada e outra não-tripulada, sobre o Iraque... a pedido do governo iraquiano, predominantemente para fins de reconhecimento. Algumas dessas aeronaves estão armadas", disse o porta-voz do Pentágono, contra-almirante John Kirby, a repórteres.

"A razão por que alguns desses aviões estão armados é principalmente por proteção, agora que enviamos ao país alguns conselheiros militares cujo objetivo será operar fora dos limites da embaixada", disse ele.

Os EUA têm aumentado o número de voos tripulados e não-tripulados de reconhecimento sobre o Iraque, para cerca de 30 a 35 por dia, em um esforço para ajudar o governo do premiê iraquiano, Nuri al-Maliki, a conter o avanço dos militantes do Estado Islâmico no Iraque e no Levante (Isil, na sigla em inglês).

Mais de dois anos depois da retirada das tropas norte-americanas do Iraque, a Casa Branca descartou a possibilidade de enviar soldados de volta ao combate, mas enviou conselheiros militares e disse que vai considerar ataques aéreos contra os rebeldes, que tomaram cidades e vilas em todo o oeste e norte do país.

A inteligência norte-americana sobre o avanço do Isil está melhorando, mas ainda poderá levar semanas até que tenha um cenário mais detalhado sobre a ameaça, e quaisquer possíveis ataques não parecem iminentes, disseram autoridades dos EUA.

(Reportagem de Phil Stewart e Missy Ryan)