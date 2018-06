Babá de NY tentou suicídio diante de mãe de crianças mortas, diz polícia

A babá, chamada YoSelyn Ortega, trabalhava havia dois anos para a família do casal Kevin e Marina Krim. A polícia diz que ela matou as crianças e tentou suicídio, na quinta-feira, no apartamento dos patrões, em Manhattan.

Segundo o comissário de polícia Ray Kelly, Ortega se naturalizou cidadã norte-americana há uma década e vive com o filho e uma irmã perto da casa dos patrões, aos quais havia chegado por indicação de outra família.

A babá, que tem 50 anos e ficou gravemente ferida, deveria ser ouvida na sexta-feira. Ela não foi indiciada por ainda não ter sido interrogada.

"Sabemos agora que a babá começou a se esfaquear quando a mulher entrou no banheiro", disse Kelly. A versão inicial era de que a babá já havia tentado suicídio quando a mãe das crianças chegou.

Marina Krim esperava Ortega e seus filhos Leo, de 2 anos, e Lulu, de 6, num estúdio de dança na tarde de quinta-feira. Como a babá não apareceu, ela foi para sua casa com outra filha, de 3 anos, e lá chegou por volta de 17h30.

Krim, segundo relato de Kelly, encontrou o apartamento escuro, e voltou à portaria para perguntar ao zelador se a babá e as duas crianças haviam saído. O porteiro disse que não, e ela voltou ao apartamento e se dirigiu ao banheiro.

Um vizinho escutou os gritos da mãe e chamou a polícia.

O porta-voz do Departamento de Polícia de Nova York Paul Browne disse que as crianças sofreram "múltiplos ferimentos a faca", e foram declaradas mortas depois de serem levadas às pressas para um hospital próximo.

"É a pior coisa que você pode ouvir ou imaginar", disse Browne em uma entrevista coletiva na noite de quinta.

Kevin Krim, o pai das crianças, estava voltando para casa de uma viagem de negócios no momento, e foi recebido pela polícia no aeroporto e notificado da tragédia, disse a polícia.

Krim é vice-presidente sênior e gerente geral da CNBC Digital. Ele se mudou para a CNBC em março vindo da Bloomberg LLP, onde foi chefe global da Bloomberg Digital.

Um porta-voz da CNBC divulgou um comunicado expressando a "tristeza que todos nós sentimos" pelo executivo da CNBC Kevin Krim e sua esposa. A "perda inimaginável (do casal)... não tem medida".