Bacon achado em festa islâmica em NY gera suspeita de crime de ódio

Cerca de 1.500 pessoas participaram no domingo da celebração no New Dorp Beach Park, em Staten Island, segundo Cyrus McGoldrick, porta-voz do Conselho das Relações Americanas-Islâmicas em Nova York.

Os organizadores encontraram o toucinho cru numa pequena área do parque, segundo a polícia nova-iorquina. A religião muçulmana proíbe o consumo de carne de porco.

Os EUA registraram vários incidentes suspeitos contra muçulmanos nas últimas semanas - um incêndio numa mesquita de Missouri, um ataque com uma garrafa com produtos químicos numa escola muçulmana próxima a Chicago, e pernis suínos atirados num terreno da Califórnia onde uma polêmica mesquita deve ser construída.

"É um sentimento anti-islâmico, um sinal de que não querem que nos sintamos bem-vindos", disse McGoldrick.

(Reportagem de Barbara Goldberg)