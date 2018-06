Balsa choca-se contra píer em Manhattan e deixa 57 feridos

NOVA YORK - Uma embarcação de transporte de passageiros colidiu contra um píer em Manhattan na manhã desta quarta-feira, 9, deixando 57 feridos, um em estado grave, informou o Departamento de Bombeiros da Cidade de Nova York.

Bombeiros e equipes de resgate estavam no local do acidente - perto de South Street Seaport - que ocorreu às 8h43 do horário local (11h43 horário de Brasília), disse uma porta-voz do Corpo de Bombeiros.

Alguns dos feridos foram levados ao hospital, enquanto outros receberam tratamento no local. Autoridades acreditam que a maioria dos ferimentos não é grave, de acordo com informações da mídia local.

"As pessoas foram lançadas no ar e contra o chão", contou a passageira Elizabeth Banta à rede CNN. "Havia muitas pessoas no chão que não estavam se movendo."

Um representante do Departamento da Polícia disse que um dos 57 feridos parecia estar em estado grave. Imagens da televisão mostraram danos na lateral de uma das pontas do ferryboat, o Seastreak Wall Street, que partiu de Atlantic Highlands, em New Jersey.

As pessoas que ficaram feridas com a parada brusca da balsa no píer, no leste de lower Manhattan, estavam deitadas em macas, aguardando equipes de emergência que estavam transferindo os passageiros feridos para ambulâncias.