Baltimore lidera protestos nos EUA após acusação a policiais

Manifestações devem continuar no final de semana, com um grande protesto previsto em Baltimore, saindo do local onde a vítima, Freddie Gray, foi detida.

Muitos na cidade ficaram exultantes na sexta-feira depois que os policiais forma acusados por crimes que vão de assassinato a agressão e má conduta, pela morte de Gray, em 19 de abril.

A vitima sofreu graves lesões na coluna vertebral enquanto estava sob custódia da polícia.

Multidões entraram em confronto com a polícia na sexta-feira em manifestações em várias cidades da costa oeste dos Estados Unidos, enquanto policiais responderam com spray de pimenta e granadas de efeito moral.

Manifestantes atiraram pedras contra a polícia em Seattle, disse a polícia.

Em várias outras cidades também foram registrados protestos contra uma série de assassinatos de negros desarmados.

