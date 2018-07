Bispo dos EUA é acusado de acobertar pornografia

Os promotores do Condado de Jackson, no Missouri, disseram que Finn, de 58 anos, soube em dezembro de 2010 sobre a presença de pornografia infantil no laptop do padre Shawn Ratigan, mas que só cinco meses depois denunciou o fato às autoridades.

Ele é o mais graduado clérigo a ser indiciado nos EUA em meio à onda de denúncias por abuso sexual contra menores.

A diocese local também foi indiciada pelo mesmo crime. Tanto Finn quanto a diocese se declararam inocentes pelas acusações, formalizadas em 6 de outubro, mas só divulgadas na sexta-feira.

(Reportagem de Kevin Murphy)