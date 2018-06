Bloqueio da Casa Branca por explosão é suspenso e Obama parte para Selma

Relatos diziam que um carrinho de comida havia pegado fogo nas proximidades do local.

O porta-voz do Serviço Secreto Brian Leary disse que o fogo foi contido e que um veículo próximo da Casa Branca estava sendo investigado depois que um cão farejador de bombas detectou algo nele.

Relatos anteriores davam conta que um barulho alto de explosão havia levado os agentes do Serviço Secreto a deslocarem a imprensa para a sala de reuniões, trancando as portas e colocando um bloqueio sobre o edifício.

Obama e sua família ainda não estavam no gramado sul, para o embarque, quando o barulho foi ouvido. Eles estavam prestes a embarcar rumo à base aérea de Andrews para viajar no Força Aérea Um a Selma, no Alabama, para comemorar os 50 anos da marcha de direitos civis.

Obama e sua família deixaram a Casa Branca de carro e já embarcaram no avião.

(Reportagem de Jeff Mason)