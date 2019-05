Boeing 737 derrapa em rio nos Estados Unidos

Um avião comercial do modelo Boeing 737 derrapou no rio St. John, perto Jacksonville, na Flórida, após a aterrissagem na sexta-feira, 3. Havia 136 pessoas a bordo e, de acordo com o prefeito de Jacksonville, Lenny Curry, todos sobreviveram. Duas pessoas tiveram ferimentos leves durante o pouso, realizado durante uma tempestade.

O avião não chegou a submergir e tinha partido da Baía de Guantánamo, em Cuba, e chegou às 21h40 (horário local) em Jacksonville.

Ainda segundo o prefeito, equipes trabalhavam para controlar a quantidade de combustível que se espalhava pela água.

A polícia da cidade divulgou uma foto do avião, na qual é possível ver que trata-se de uma aeronave da Miami Air International, que, até o momento, não se pronunciou sobre o acidente.