Boeing 787 da United é desviado por problema mecânico nos EUA

"O voo 1146 da United para Newark foi desviado para Nova Orleans nessa manhã quando um problema mecânico surgiu após a partida de Houston", afirmou a companhia aérea em comunicado.

"O Boeing 787 pousou em segurança e sem incidentes."

A United afirmou que o voo levava 174 passageiros e 10 tripulantes e que estava colocando os passageiros em um outro avião para Newark.

A companhia disse ainda que trabalhará com a Boeing para avaliar o desvio do voo e determinar a causa do problema mecânico.

A Boeing afirmou que "está ciente do desvio do voo do 787 da United para Nova Orleans. Estamos trabalhando com nosso cliente, a pedido dele, para entender melhor o evento."

A United é a primeira companhia norte-americana a colocar o 787 Dreamliner em serviço e fez o seu primeiro voo comercial com o novo jato em 4 de novembro.

(Reportagem de Alwyn Scott)