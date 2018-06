Bombardeios dos EUA na Síria atingem depósitos e área de treinamento de rebeldes

Os Estados Unidos, com o apoio de seus aliados árabes, atingiram alvos do grupo Estados islâmico, incluindo campos de treinamento, bases e suprimentos de armas no norte e no leste da Síria em dezenas de ataques aéreos e com mísseis nesta terça-feira, disseram militares norte-americanos e um grupo de monitoramento do conflito.

Os ataques dos EUA também tiveram como alvo o grupo Frente Nusra, filiado à Al Qaeda, no norte da Síria. Segundo o grupo de monitoramento Observatório Sírio para os Direitos Humanos, mais de 50 militantes morreram nesses bombardeios.

O Exército dos EUA afirmou em um comunicado que "alvos múltiplos (do Estado Islâmico) foram destruídos ou danificados" em torno das cidades de Raqqa, Deir al-Zor, Hasakah e da localidade fronteiriça de Albu Kamal."