Bombeiros avançam no controle de incêndio na Califórnia e alerta é suspenso

Não há relatos de feridos nem de casas danificadas pelas chamas, segundo as autoridades. A causa do incêndio, que começou na manhã de terça-feira em meio a temperaturas de 38 graus centígrados e fortes ventos, permanece incerta.

O fogo surgiu em um momento em que a Califórnia entra no pico de sua estação de incêndios, em meio a uma das piores secas em décadas, criando um cenário considerado por autoridades como particularmente intenso e perigoso.

“Esse é o problema, temos maiores temperaturas, baixa humidade e ventos muito fortes que estão dispersando as chamas e propagando o fogo”, disse Lynne Tolmachoff, porta-voz do Departamento de Florestas e Proteção Contra Incêndios da Califórnia.

Pouco antes do início da noite as autoridades levantaram os chamados para esvaziamento de moradias e as escolas que tinham sido esvaziadas devem retomar as aulas nesta quarta-feira, de acordo com o chefe dos bombeiros de San Diego, Javier Mainar.

Segundo ele, o fogo queimou cerca de 800 acres. As autoridades emitiram mais de 20 mil alertas telefônicos para esvaziamento de imóveis da região.

(Por Marty Graham em San Diego e Dan Whitcomb em Los Angeles)