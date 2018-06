Caças dos EUA atingem artilharia do Estado Islâmico no Iraque Aeronaves militares dos Estados Unidos realizaram um ataque nesta sexta-feira contra artilharia do Estado Islâmico usada para atacar forças curdas que defendem a cidade de Arbil, no Iraque, perto de pessoal norte-americano, informou um porta-voz do Pentágono.