Câmara dos EUA aprova projeto de lei de seguro do Sandy após atraso

WASHINGTON - A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou nesta sexta-feira, 4, um fundo inicial federal para as vítimas da supertempestade Sandy de US$ 9,7 bilhões, com os deputados de Nova York e New Jersey ainda irritados com o atraso na votação sobre o resto do pacote de ajuda de US$ 60 bilhões.

A votação de 354 a 67 vai manter o Programa Nacional de Seguro contra Enchente solvente e capaz de continuar pagando as reivindicações de milhares de proprietários que sofreram danos nas zonas costeiras de Nova York, New Jersey e Connecticut.

A medida ainda deve receber a aprovação do Senado, onde um assessor democrata disse que o líder da maioria no Senado, Harry Reid, esperava aprová-lo por unanimidade.

O presidente da Câmara, John Boehner, recebeu críticas no início desta semana de companheiros republicanos quando cancelou uma votação na Casa sobre o pacote total de ajuda de US$ 60,4 bilhões aprovado pelo Senado.

A frustração continuou em ambos os partidos na sexta-feira, enquanto parlamentares diziam que a injeção de recursos no seguro de enchente pouco faria para ajudar a maior parte dos que sofreram mais de dois meses depois da devastadora tempestade de 29 de outubro.

"Levou apenas 10 dias depois do Katrina para o presidente Bush assinar a ajuda de US$ 60 bilhões", disse o deputado democrata de New Jersey Bill Pascrell, referindo-se ao furacão de 2005 que devastou a Costa do Golfo. "Como vocês se atrevem a vir até esse andar e fazer as pessoas acharem que tudo está ok?"