Campanha para reeleição de Obama arrecada US$70 mi no trimestre

O relatório de contribuições para a campanha revela que a arrecadação para a candidatura não desacelerou no terceiro trimestre, apesar das prolongadas negociações sobre a dívida em meados do ano e reclamações de sua base de que ele não está pressionando o suficiente com a agenda democrata.

Obama arrecadou um recorde de 745 milhões de dólares em dinheiro durante sua campanha de 2008, e seus assessores querem arrecadar ainda mais para 2012.

No segundo trimestre, a campanha arrecadou 86 milhões de dólares, superando o recorde estabelecido pelo ex-presidente George W. Bush, um republicano. A campanha de Obama havia dito que arrecadaria 60 milhões de dólares naquele período.

Segundo a campanha, 606.027 pessoas fizeram doaçoes durante o terceiro trimestre, que teria superado o recorde estabelecido no trimestre anterior e seria mais de o dobro das doações que a campanha teve no mesmo momento em 2008.

A campanha disse que 982.967 pessoas haviam feito doações para a campanha, próximo da meta de 1 milhão de doadores.

Os republicanos, ainda em processo de escolher um candidato para enfrentar Obama, estão atrás nas arrecadações.

O governador do Texas, Rick Perry, que já foi o principal pré-candidato mas que tem perdido apoio nas recentes pesquisas, arrecadou 17 milhões de dólares no terceiro trimestre, contribuição que tem ajudado a manter a campanha apesar de preocupações sobre seus recentes tropeços nos debates.

(Reportagem de Kim Dixon e Patricia Zengerle)